Prefeitos dá Calha do Purus participam de encontro regional dos gestores públicos

A Frente Nacional dos Prefeitos realizou na manhã desta quinta feira (30), no auditório dá Faculdade Nilton Lins, em Manaus, um encontro regional de gestores públicos preparativo para o IV Encontro dá Frente Nacional de Prefeitos, que ocorre a partir dia 28 de abril, em Brasília.

O prefeito de Boca do Acre, Zeca Cruz é de Pauiní, Eliana Amorim, representaram a Calha do Purus no evento que tratou de temas para o encontro nacional e iniciou o processo de formação dá chapa para eleição dá Frente Nacional dos Prefeitos.

Os dois gestores aproveitaram o evento para estreitar relações institucionais com os técnicos que elaboram os projetos para os municípios brasileiros. Zeca e Eliana, administram duas, das seis cidades que formam a Calha do Purus, irão buscar na Frente Nacional dos Prefeitos, suporte técnico para buscar a liberação de recursos para aquela região da Amazonia.

Amanhã, os 62 Prefeitos do estado elegem a nova diretoria dá Associação Amazonense dos Municípios.