4ª Zona Eleitoral segue com cadastramento biométrico de eleitores em Cruzeiro do Sul

Eleitores de Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, que ainda não realizaram o cadastramento biométrico devem comparecer ao Cartório Eleitoral do município, localizado na Avenida 25 de Agosto, nº 4661, bairro Aeroporto Velho.

Para a revisão, o eleitor deve apresentar documento oficial com foto e comprovante de endereço. João Godoy, chefe de cartório da 4ª Zona Eleitoral, explica que o atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Vale ressaltar que a convocação é apenas para aqueles eleitores que ainda não fizeram o cadastro da biometria.

A 4ª Zona Eleitoral iniciou a coleta no dia 6 de março e até o momento 1.506 eleitores compareceram ao cartório, o que representa 3% do total a ser recadastrado. Na última semana a média de atendimento foi de 300 eleitores por dia.

Cruzeiro do Sul é o segundo maior colégio eleitoral do Acre e a meta é atender 41 mil eleitores entre os meses de março e setembro deste ano. A 4ª Zona Eleitoral compreende ainda os municípios de Marechal Thaumaturgo, Rodrigues Alves e Mâncio Lima, mas nessa primeira etapa somente os eleitores de Cruzeiro do Sul passarão pela revisão biométrica.