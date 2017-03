Acre tem 25% dos deputados investigados no STF

Fora o que resultar da lista do procurador Rodrigo Janot, o Supremo Tribunal Federal (STF) já possui denúncias contra 2 dos 8 deputados federais do Acre. Ou seja, 25% da bancada acreana na Câmara dos Deputados é alvo de inquérito ou ação penal. Major Rocha e Flaviano Melo são os citados.

Os números oficiais levantados pelo portal Congresso Em Foco dão conta que, em novembro de 2015, quando o último levantamento nacional havia sido feito, eram 148 os deputados investigados em praticamente todos os Estados.

Essa quantidade, conforme já citado, deve aumentar ainda mais quando for divulgado pelo relator da Lava Jato, ministro Edson Fachin, os nomes dos envolvidos nos 83 pedidos de abertura de inquérito feitos por Rodrigo Janot, procurador-geral da República.

Número de investigados por estado

Acre – 2

Alagoas – 5

Amapá – 5

Amazonas – 2

Bahia – 9

Ceará – 9

Distrito Federal – 6

Espírito Santo – 1

Goiás – 5

Maranhão – 5

Mato Grosso – 4

Mato Grosso do Sul – 4

Minas Gerais – 14

Pará – 5

Paraíba – 4

Paraná – 10

Pernambuco – 9

Piauí – 3

Rio de Janeiro – 10

Rio Grande do Norte – 1

Rio Grande do Sul – 12

Rondônia – 5

Roraima – 2

Santa Catarina – 4

São Paulo – 14

Sergipe – 2

Tocantins – 3

Com a maior representatividade no País, obviamente, São Paulo é o estado com o maior número de deputados investigados.