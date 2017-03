Lava Jato abraçou Gladson

Correu feito lebre assustada nas redes sociais o print do depoimento do doleiro Alberto Youssef na operação Lava Jato. Ele disse ter visto por duas vezes o senador Gladson Cameli no apartamento de João Pizzolati em oportunidades que foi entregar dinheiro de operações obscuras.

O doleiro disse que nunca tratou nada diretamente com Cameli, apenas que “constava de relações de parlamentares recebedores de recursos que eram apresentadas ao declarante”. A verdade é que ter estado com Pizzolati ou ter sido visto com ele não tem muita valia não. Os dois são do mesmo partido.