Prefeitura e associação dos piscicultores firmam parceria para realização da Feira do Peixe

Na manhã dessa sexta-feira (31), o prefeito Mazinho Serafim (PMDB) esteve reunido em seu gabinete com representantes da Associação de Piscicultores de Sena Madureira. No encontro, que também teve a participação do vice-prefeito Gilberto Lira (PDT), foi discutida a parceria para a realização da Feira do Peixe nesse ano.

Com data e local já definidos pelo organizadores, a Feira do Peixe 2017 será realizada entre os dias 11 e 14 de abril, em frente ao prédio da Prefeitura Municipal de Sena Madureira, localizado na Avenida Avelino Chaves, no Centro da cidade.

Segundo a presidente da associação, a empresária Maria Hoffmann, há cerca de uma semana já estão sendo discutidos com a gestão municipal os preparativos para a feira. Além disso, a presidente frisou que a expectativa é que o evento seja um sucesso, devido às edições anteriores e o produto de qualidade.

“Sempre tivemos uma boa feira nas edições anteriores, estamos aguardando que essa seja até melhor, devido aos novos momentos vividos pela população, por isso a expectativa é a melhor! O povo já conhece a qualidade do nosso peixe e acredito que a feira será um sucesso novamente”, disse.

O prefeito Mazinho garantiu apoio aos produtores e também parceria para a realização da Feira do Peixe este ano. Serafim destacou ainda que, com o recurso de emendas parlamentares, este ano serão realizados diversos trabalhos de melhoramentos de ramais e investimentos na zona rural do município para escoamento da produção e melhoria de vida dos trabalhadores.

ASCOM PMSM