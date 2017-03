Prefeitura intensifica recuperação de ruas na capital

A Prefeitura de Rio Branco, através da EMURB, intensificou o trabalho de recuperação da malha viária da capital nos últimos dias aproveitando a estiagem. Oito equipes atuam em diferentes pontos da cidade simultaneamente.

Nesta sexta-feira, 31, os trabalhos se concentraram no acesso ao Terminal de Integração da UFAC, Rua Valdomiro Lopes, Ruas Sete de Setembro e General Vieira de Melo no Esperança, Angicos no Vitória e Peru na Habitasa. O prefeito Marcus Alexandre acompanhou a execução dos serviços.

No Terminal da UFAC, que fica na região da BR 364, o trabalho é feito na área que dá acesso aos coletivos. Os outros Terminais de Integração de ônibus também receberão serviços da operação tapa-buracos. “Estamos começando por aqui e em seguida vamos melhorar a área dos Terminais do Adalberto Sena, CEASA, Terminal Urbano no Centro e o Terminal da Cidade do Povo, explicou o prefeito Marcus Alexandre”.

Outro ponto vistoriado pelo prefeito foi o Conjunto Esperança, onde o asfalto da Rua Sete de Setembro é refeito. No local, a EMURB e a secretaria Municipal de Obrastambém construíram um sistema de drenagem e calçada.Em seguida os homens e máquinas seguem para a Rua General Vieira de Melo, que também será recapeada.

“Depois da Sete de Setembro, vamos seguir na General Vieira de Melo, que são paralelas. Vamos atuar em toda essa região desde a Ruas São Mateus, Alameda Portugal, até chegar na Estrada da Floresta. Nossa determinação é que o trabalho se estenda para o final de semana para aproveitar o máximo dos dias de sol e avançar com o trabalho”, conclui o prefeito.