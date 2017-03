Tem 14ª edição da feira de artesanato no shopping neste fim de semana

Cerca de 20 artesãos já estão inscritos para a 14ª edição da Feira de Artesanato no Via Verde Shopping, que será realizada no próximo sábado, 1, das 10 às 22 horas, e no domingo, 2, das 10 às 21h30.

As feiras realizadas com a parceria do shopping são resultado do esforço do governo do Estado, por meio da Secretaria de Pequenos Negócios (SEPN), e instituições como o Sebrae, além do gabinete da primeira-dama Marlúcia Cândida, com o intuito fazer ampla divulgação local do artesanato acreano, que conquistou mercados de grandes centros comerciais do Brasil nos últimos anos.

Desde 2015 o projeto de feiras mensais tem ajudado a movimentar a economia local e cada vez mais os artesãos têm participado de capacitações e clínicas de design a fim de levar novidade ao público em todas as edições.

Em 2016 o setor do artesanato movimentou o total de R$ 1.548.106,25 no Acre. “Queremos implantar essa cultura da valorização da produção artesanal local e estamos caminhando para isso”, comenta o secretário de Pequenos Negócios Henry Nogueira.