Cinco da mesma família sofrem acidente em canoa: pai e filho estão desaparecidos

Após um acidente com uma canoa na manhã desta sexta-feira (31), duas pessoas ainda encontram-se desaparecidas. A embarcação naufragou na Comunidade do Guarani, no município de Rodrigues Alves.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas estavam na embarcação no momento do acidente. Três delas conseguiram nadar até a margem e passam bem, enquanto o senhor Leonízio Moura Pereira (28), e o filho Gabriel da Conceição Pereira (4), foram levados pela forte correnteza.

Depois de um dia inteiro de buscas, nenhum corpo foi encontrado até o momento. A forte correnteza do Rio prejudicou bastante os trabalhos dos Bombeiros. As buscas prosseguirão nesse sábado. Com informações Juruá em tempo.