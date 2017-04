Coluna Bom Dia

Difícil

A semana começa depois de dias conturbados. A perspectiva, entretanto, é que o clima de incerteza política continue em todo o país, enquanto a economia desmorona, as manifestações contra o governo crescem, a população atônita busca uma saída.

Refúgio

Ainda é na região Norte que o governo Temer encontra seus melhores índices de aprovação. Mesmo assim, ele é rejeitado por 49% dos eleitores. Os políticos que pensavam pegar carona na onda do governo, que se abraçaram às bandeiras dos estados, inclusive do Acre, na votação do impeachment, estão pensando se fizeram bom negócio.

Condenação

Com a condenação do ex-deputado Eduardo Cunha a 15 anos de prisão, volta uma dúvida antiga: aonde estava a deputada Jéssica Sales na votação da perda de mandato de Cunha? A deputada tomou um chá de sumiço no Alto Juruá, para lá da Foz do Breu e não votou contra Cunha. E nem foi visita-lo na prisão…

Índios

A novela da acreana Glória Perez, que estreia amanhã na Globo, traz novamente o Acre como um dos temas, com um personagem indígena, em meio a uma trama que deve ser marcada, também, pela diversidade sexual. Ou seja, mais do mesmo.

Imposto

A classe produtora rural acreana, majoritariamente apoiadora do impeachment e que vinha defendendo o Governo Federal está muito brava. Uma decisão do STF, na última semana, determinou a cobrança de 2,5% do preço do boi abatido para o Funrural.

Apertado

O placar foi apertado, seis votos a cinco. O voto decisivo foi dado pelo novo ministro Alexandre de Moraes, contra os produtores. Ele foi indicado por Temer, com apoio dos empresários…

Setor

Depois da bagunça da Operação Carne Fraca, mais uma trapalhada do governo no setor. É assim que Temer paga pelo apoio recebido…

Desconto

Muita reclamação por parte de alguns servidores públicos reclamando do desconto sindical que foi parar nas contas da CUT. Teriam sido mais de R$ 3 milhões arrecadados no Acre.

Projeto

Alguns lembraram que o senador Sérgio Petecão tem um projeto para acabar com o desconto sindical. Mas isso não é obrigatoriamente positivo.

Direitos

Depois da terceirização, que praticamente rasgou a CLT e aposentou as carteiras de trabalho, caso acabem com sindicatos fortes, quem vai proteger o trabalhador? Podem trazer os grilhões e o ferro de marcar escravos.

Malha viária

Aproveitando a trégua dada pelas chuvas nos últimos dias, a Prefeitura de Rio Branco, vem intensificando os trabalhos de recuperação da malha viária da Capital. Desde a última sexta-feira, pelo menos oito equipes atuam em diferentes pontos da cidade, simultaneamente.

Finais de semana

A determinação do prefeito Marcus Alexandre é que esse trabalho de recuperação da malha viária aconteça até nos finais de semana, para aproveitar ao máximo os dias de sol.

Professores

Pelo menos 29 professores da rede municipal de ensino de Cruzeiro do Sul tiveram reconhecido o direito a receber a diferença do adicional de férias que estava sendo calculado pelo ente municipal com base em apenas 30 dias e não sobre os 45 dias de férias.

Retroativos

Segundo a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cruzeiro do Sul, a diferença do adicional deverá ser paga desde os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Cumpra-se!

Brasil/Peru

Novo acordo comercial entre Brasil e Peru vai facilitar exportações. A aprovação de um novo acordo de ampliação econômico-comercial, firmado pelos governos brasileiro e peruano, aprovado na semana passada no Senado, estabelece liberalização de serviços e abertura dos mercados de compras públicas dos dois países.

Economia acreana

Com a medida, as licitações peruanas de bens e serviços passam a estar abertas para as empresas brasileiras, bem como as licitações brasileiras estarão abertas para as empresas peruanas. Uma boa oportunidade para aquecer a economia acreana.

Respaldo, sim

A real possibilidade do comércio com o Peru, a partir do Acre, evidencia-se pela excelente qualidade da carne acreana (Carne Forte) e pelo incremento, nos últimos anos, da piscicultura no Estado. Podem apostar suas fichas.

JV e Renan

Será que tem alguma coisa a ver com Jorge Viana presidente interino do Senado o rompimento de Renan Calheiros com o governo Temer? É possível. Renan deve uma ao JV e, como não é bobo, sentiu que é hora de pular do barco que está afundando.

Marina

Na avaliação da ex-ministra Marina Silva, o governo Dilma Rousseff foi quem menos fez reforma agrária, demarcação de terras indígenas e o que menos criou unidades de conservação. “Ela ainda aprovou uma lei para diminuir unidades de conservação”, criticou a ex-petista.

Cópia

Para Marina, o governo do presidente Temer está aprofundando esses retrocessos e propondo outros temas ainda piores, como o fim do licenciamento ambiental. “Nessa agenda, eles convergem. O PT e PMDB atuam uma cópia como um do outro”, disse ela. Ora, ora… os tempos são outros mesmo..

Falou

Enfim, Marina falou alguma coisa. Mas, proposta que é bom, nada. A REDE é um deserto de ideias. Alguém ouviu Marina condenando a terceirização? A reforma da Previdência? Não, mas meter o pau em Dilma, ah, isso ela faz. Virou uma obsessão.

Ideia

A saída para a REDE pode estar na candidatura de Joaquim Barbosa a Presidente da República. Como desejam alguns filiados. Nas pesquisas, só ele e o Sérgio Moro estariam à frente de Lula. Resta saber se o Batman vai topar.

Linha de fogo

Uma coisa é a lembrança de sua atuação no mensalão. Outra é entrar na linha de fogo da campanha, na rinha de galo da política, onde não há regras e do pescoço para baixo tudo é canela.

Correios

Os Correios do Acre acumulam cartas em seus depósitos e queixas nos órgãos de defesa do consumidor e na Justiça. Mas ainda assim continuam ineficientes. Essa ineficiência é agravada pelo que acontece em outros Estados: neste momento, os carteiros de Mato Grosso estão em greve e há correspondências encalhadas do Acre encalhadas em Cuiabá. Pode uma tragédia dessas?

Enquete

Todos os políticos do Acre de alguma forma estão investindo nas redes sociais e temem por seus números no mundo virtual. Enquetes on line mostram que o preferido para o governo em 2018 é Marcus Alexandre e para o Senado é o Major Rocha.

Enquete II

Rocha ganharia de Ney Amorim e do veterano Jorge Viana – e de seu próprio colega de oposição, Sergio Petecão. Em resumo: se depender dos internautas e se as eleições para o Senado fossem hoje os eleitos seriam Major Rocha e Ney Amorim… Sério mesmo? Não é bem assim.

Enquete III

As enquetes têm o mesmo valor de uma curtida no Facebook, não tem valor científico, são manipuladas. Para valerem algo precisam ter regras rígidas, como bloqueio de IP que já votou, captcha, ou instrumento para impedir acesso de robôs e outras normas de segurança. Sem isso, é só pagar para o cara passar o dia votando.

Cuidado

O mesmo vale para as pesquisas de institutos de fundo de quintal, aqueles que aparecem nas vésperas de eleição e somem depois de errar tudo. Pesquisa não é brincadeira e ninguém mais se deixa enganar.

Investimento

Um investimento sério nessa área é o de monitoramento de redes sociais, que, esse sim, dá ao futuro candidato uma visão de como ele é visto pelos internautas. Isso dia a dia, montando um quadro completo e avaliando cada ação, cada passo, com os comentários positivos e negativos. Coisa para consumo interno, mas muito válido.

Sério

Não foi primeiro de abril. A capa da Revista Veja traz toda a falcatrua em nome do senador Aécio Neves, os mais de R$ 70 milhões desviados para Singapura e para os Estados Unidos em nome de sua irmã.

Camiseta

Onde andarão aquelas camisetas – o ex-craque Ronaldo gostava de usar – com a frase: não é culpa minha, eu votei no Aécio. Sumiram junto com as faixas do Cunha – meu malvado favorito.

Mensalinho

O novo denunciado por pagar mensalinho a deputados é o atual ministro Blairo Maggi. A denúncia é do tempo em que era governador do Mato Grosso. “… Não sobra um, meu irmão…”, como dizia a música do Bezerra da Silva…

Vacina

O Acre vai entrar na lista de estados que deve começar a vacinar contra febre amarela. Antes desse surto, o último caso no estado, de febre urbana, aconteceu em 1956. Até agora não foi detectado nenhum caso. Mas, antes prevenir.