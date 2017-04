Frigoríficos retomam abate, diz Presidente da Federação

Apesar da queda do preço da arromba do boi no meio da semana e a suspensão temporária do abate em alguns frigoríficos, o presidente da Federal da Agricultura do Estado do Acre (FAEAC), Assuero Veronez informou que as empresas do setor retomam as suas atividades nessa segunda-feira (dia 3). A crise no setor pecuário, segundo ele, é decorrente do embargo a importação à carne brasileira.

A arroba do boi estava cotada na praça acreana em torno de R$ 125 reais, mas caiu para R$ 120 reais na semana passada.”Acho que o preço deve ficar estabilizado por conta da retração do consumo no mercado”, declarou.

Destacou que os frigoríficos JBS e Frigonosso, continuam exportando carne para o Egito (no Oriente Médio), e Hong Kong (na Ásia). As unidades frigoríficas estão comprando bois normalmente, mesmo depois da operação Carne Fraca. Só lamentou a decisão da rede Friboi de dar férias coletivas em 10 unidades frigoríficas, menos no frigorifico do Acre que retoma as atividades nesta semana. “Estamos esperancosos, que o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, consiga convercer os países da União Europeia para suspender o embargo a nossa carne”, destacou.

Assuero acrecentou ainda que o excedente de carne no mercado interno, com a decisão do setor atacadista e distribuidoras de não renovam os estoques de carne, o preço da arroba do boi fica estabilizado. “Acredito que os nossos pecuaristas devem manter o rebanho no pasto, aguardando melhora nos preços”, finalizou.