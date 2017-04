Sesacre inicia reforma na cozinha do Hospital de Urgência (Huerb)

Começou no sábado, 01, a reforma da cozinha do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). O anúncio da obra foi feito no início do mês de março, durante reunião entre o secretário de Estado de Saúde, Gemil de Abreu Junior, gestores e servidores da unidade e representantes dos sindicatos de servidores da saúde.

O custo da obra está estimado em R$ 230 mil e inclui troca de piso, forro, telhado, instalação de grades, vidros, reforma da parte elétrica, hidráulica, exaustores, instalação de novas bancadas e pintura. A obra deve ficar pronta no prazo máximo de 30 dias.

“A maior dificuldade foi encontrar um local adequado para que as refeições do Huerb continuassem a ser fornecidas. Tivemos que retirar todos os equipamentos e levar para a cozinha da Maternidade Bárbara Heliodora, onde a comida será preparada até a conclusão da reforma”, explicou Gemil Junior.

Diariamente, são preparadas, na cozinha do Huerb, mais de duas mil alimentações, entre café da manhã, lanches, almoço, jantar e ceia que são servidas aos pacientes.

“Com essa reforma vamos garantir uma qualidade ainda melhor dos alimentos que são servidos aos pacientes, conclui Gemil.