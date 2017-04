Acre compõe Presidência do Conselho Nacional de Secretários de Administração

A secretária de Estado de Gestão Administrativa do Acre, Sawana Carvalho, compõe a Presidência do Consad para o biênio 2017/2018 como 2º vice-presidente. A eleição para a definição da nova presidência ocorreu durante o 103º Fórum Consad, promovido pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado de Administração (Consad), nos dias 30 e 31 de março, em Goiânia.

Para o cargo de presidente do Consad foi eleita a atual secretária de Estado de Administração da Paraíba, Livânia Farias e para 1º vice-presidente foi eleito o secretário de Estado de Gestão e Planejamento de Goiás, Joaquim Mesquita.

Segundo a secretária Sawana Carvalho, o Acre vai entrar para reforçar e mostrar os avanços na gestão pública do Estado. “O fortalecimento da gestão pública brasileira se dará pela troca de experiências entre as distintas regiões do País”, declara.

Além da eleição e posse dos membros da Presidência, o fórum, que teve o objetivo de debater a atual conjuntura política e econômica dos Estados, contou com várias palestras e ações referentes ao X Congresso Consad de Gestão Pública, que ocorrerá nos dias 5, 6 e 7 de julho, em Brasília.