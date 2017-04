Delegado  que fez chacota  dos portadores de Síndrome de Down pode ser punido, diz secretário

O vídeo em que um suposto delegado de polícia do Acre faz conjecturas jocosas sobre a origem da Sindrome de Down vem causando revolta na internet. No vídeo, o homem com uniforme da PC e em um ambiente que se assemelha a uma delegacia, diz que os portadores da Síndrome de Down “são ETs”. Portela pediu desculpas pelo ocorrido.

A revolta foi tanta que o secretário de Polícia Civil, Flávio Portela, emitiu uma nota sobre o caso afirmando que “a Polícia Civil não coaduna com a postura inadequada e desrespeitosa do servidor e tomará as providências no intuito de identificar e responsabilizar todos os envolvidos na gravação e veiculação do vídeo, e adotará as medidas necessárias e cabíveis”.

Leia a nota assinada pelo secretário Flávio Portela:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Polícia Civil do Acre vem à público esclarecer sua postura em relação a produção de um vídeo feito dentro de uma delegacia com a fala pessoal e preconceituosa de um delegado da instituição.

A Polícia Civil não coaduna com a postura inadequada e desrespeitosa do servidor e tomará as providências no intuito de identificar e responsabilizar todos os envolvidos na gravação e veiculação do vídeo, e adotará as medidas necessárias e cabíveis.

A instituição Polícia Civil não faz distinção de quem quer que seja, conforme estipula a própria Constituição Federal, muito pelo contrário, tem o papel de investigar e elucidar crimes visando a garantia de direitos e da justiça. Além disso, preza pela imagem que vem sendo construída ao longo dos anos com importante trabalho realizado pelos profissionais de carreira da instituição, dentro dos valores da ética e moral em prol da sociedade acreana.

Na qualidade de Secretário de Estado de Polícia Civil, estou indignado diante do fato ocorrido dentro da delegacia e peço desculpas a todos.

Pessoas e comunidade determinadas a construir um mundo melhor, não podem aceitar atos covardes de preconceito.

Carlos Flávio Portela

Secretário de Estado de Polícia