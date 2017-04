Resumão: Neymar faz história, Carioca definido e muito mais

A rodada deste domingo (2) foi bastante agitada, com clássicos no Brasil e no mundo, gols e Neymar fazendo história com a camisa do Barcelona. O craque brasileiro marcou na vitória por 4 a 1 do time catalão contra o Granada, pelo Campeonato Espanhol, e alcançou a marca de 100 gols pelo clube.

Outro destaque na Espanha foi a vitória do Real Madrid por 3 a 0 sobre o Alavés. O futebol Europeu ainda vibrou com os quatro gols do empate entre Arsenal e Manchester City, com dois gols para cada lado.

No Brasil teve Fla-Flu pelo Campeonato Carioca, mas disputado no Espírito Santo. O clássico carioca terminou empatado em 1 a 1. As duas equipes se classificaram para o quadrangular final da Taça Rio, assim como os rivais Botafogo e Vasco. Flamengo pega o Vasco, e o Botafogo pega o Flu.

Confira abaixo os resultados dos principais jogos deste domingo:

Campeonato Italiano

Fiorentina 1 x 0 Bologna

Pescara 1 x 1 Milan

Napoli 1 x 1 Juventus

Campeonato Espanhol

Real Madrid 3 x 0 Alavés

Granada 1 x 4 Barcelona

Campeonato Inglês

Arsenal 2 x 2 Manchester City

Campeonato Alemão

Bayer Leverkusen 3 x 3 Wolfsburg

Campeonato Português

Arouca 1 x 2 Sporting

Campeonato Carioca

Fluminense 1 x 1 Flamengo

Botafogo 3 x 2 Resende

Madureira 3 x 1 Bangu

Nova Iguaçu 0 x 2 Vasco

Campeonato Catarinense

Brusque 2 x 3 Avaí

Campeonato Gaúcho

Juventude 0 x 1 Caxias

Veranópolis 0 x 2 Grêmio

Campeonato Paranaense

Atlético-PR 1 x 0 Paraná Clube

Campeonato Paulista

Linense 0 x 2 São Paulo

Copa do Nordeste

Sport Recife 3 (4 x 2) 1 Campinense