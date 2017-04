Explosão em metrô de São Petersburgo deixa ao menos 50 vítimas

Uma explosão assustou os usuários do metrô de São Petersburgo, na Rússia, nesta segunda-feira (3) e deixou pelos menos 50 vítimas, entre mortos e feridos, segundo a agência “Taass”.

Segundo a imprensa do país, a explosão aconteceu no interior de um dos vagões de um trem na linha azul do transporte da cidade na estação de Sennaya Ploshchad. Sete estações foram fechadas, informou o governo.

De acordo com fotos e vídeos feitos no local, a estação está completamente tomada pela fumaça, o vagão que sofreu a explosão está totalmente destruído e muitas pessoas aparecem feridas deitadas no chão sendo ajudadas por outras.

Policiais, bombeiros e ambulâncias já estão no espaço para cuidarem da situação.

“Preliminarmente, há uma fumaça muito forte. Especialistas em proteção contra a fumaça já foram chamados. A fonte da fumaça está sendo investigada”, disse à “Sputnik” uma profissional do Ministério de Emergências russo. Com informações da ANSA.