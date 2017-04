Delações da Odebrecht atrapalham reforma da Previdência

O ministro da Fazenda Henrique Meirelles está preocupado e acredita que o calendário da Reforma da Previdência acabou sendo ‘atropelado’ pelas delações da empreiteira Odebrecht.

Segundo refere o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, alguns dos principais ministros e os chefes da Câmara e do Senado devem ser alvejados pelas 77 delações, justamente no momento em que começa a tramitar o projeto do governo.

Debate-se agora como eles conseguirão decidir sobre uma reforma tão delicada tendo seus nomes envolvidos em escândalos de corrupção.

A coluna questiona se os parlamentares irão tentar fazer passar a impopular anistia ao caixa dois ao mesmo tempo em votam favoravelmente a um projeto controvertido como o da Reforma da Previdência.