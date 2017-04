Rio Acre baixa mais de um metro durante final de semana

Após chegar à marca de 12,29 metros na última sexta-feira, o nível das águas do Rio Acre registrado às 9h desta segunda-feira, 03, em Rio Branco, foi de 10,90m.

Em Assis Brasil, chuvas moderadas influenciaram na elevação do nível do rio, que na sexta-feira media 3,60m e às 9h de hoje estava na marca de 3,84m. Nos outros municípios o Rio Acre continua baixando. Em Brasiléia, a redução foi de 1m. De 4,28m para 3,28m. Em Capixaba o nível do rio baixou de 7,31m às 6h do dia 31 para 5,90m nesta segunda-feira, 03.

De acordo com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, ainda há previsão de chuvas para a capital durante o dia de hoje, mas a tendência é de vazante.