Equipamentos de controle de distúrbio são entregues para PM

O governador Tião Viana entregou nesta segunda-feira, 3, no saguão do Palácio das Secretarias, equipamentos de controle de distúrbio civil para serem usados, principalmente, dentro do sistema penitenciário do estado, no caso de rebeliões e tumultos.

São capacetes, máscaras de gás, caneleiras, escudos, cassetetes e bombas de efeito moral entregues para a Companhia de Choque da Polícia Militar, hoje sediada no Batalhão de Operações Especiais (Bope). Um investimento de R$ 250 mil, oriundos do Legado Olímpico e como contra partida da União pelo apoio do Acre na Força Nacional de Segurança.

“Estamos em um esforço gigante para fortalecer o sistema prisional do Acre e vamos vencer as forças do crime. Estamos avançando cada dia mais e diminuindo o espaço deles. Temos mais de R$ 40 milhões assegurados para investimentos na segurança pública este ano e essa entrega serve para equipar nossos profissionais. Que eles possam conter e evitar tragédias na vida das pessoas”, disse Tião Viana.

Entre as ações na Segurança Pública, o governo já iniciou a reforma e ampliação do presídio de Senador Guiomard e se prepara para fazer o mesmo com as unidades de Sena Madureira, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Rio Branco, além de 500 vagas em concursos para Polícia Civil e Polícia Militar e a transferência de mais de 120 agentes do Instituto Socioeducativo para o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).

O secretário de Segurança Pública, Emylson Farias, conta ainda que nos próximos dias serão entregues 32 novas viaturas policiais. “Esses equipamentos vêm para fortalecer nossa polícia, que tem que estar sempre pronta para os momentos em que for necessária qualquer atuação. Essa é só uma entrega de tantas outras que estamos fazendo, é um conjunto de investimentos”.

O comandante da Polícia Militar, coronel Júlio César, completa: “Esse novo equipamento vai ser distribuído na capital, que também irá atender os municípios do Alto Acre e Baixo Acre, mas também enviaremos equipamentos para Cruzeiro do Sul, que assim atenderá Tarauacá, Feijó e o Vale do Juruá”.