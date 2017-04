Campeonato Acreano: Rio Branco e Atlético definem primeiro turno

Chegando em sua reta final, o Campeonato Acreano de Futebol terá uma partida decisiva na sua próxima rodada, que começa no domingo (9) no estádio Florestão. Às 20h30, o líder do torneio Atlético Acreano encara o vice-líder Rio Branco.

Com quatros pontos de desvantagem a única alternativa para o Estrelão é derrotar seu oponente seguir vivo na disputa. Já o Atlético Acreano precisa apenas de um empate para definir o primeiro lugar.

O jogo contará com transmissão ao vivo através a rádio pública 96,9 FM e deverá contar com a presença massiva das duas apaixonadas torcidas.

Até o momento a tabela continua com Atlético Acreano com 15 pontos, Rio Branco com 11 pontos, Galvez, Plácido de Castro e Humaitá, com 10 pontos, Vasco com 6 pontos, Andirá com 1 ponto e sem nenhum tento a equipe do Alto Acre.