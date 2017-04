Ministério Público fiscaliza lixão de Sena Madureira

O lixão da cidade de Sena Madureira (distante 144 km de Rio Branco), tem sido um dos problemas crônicos que toda administração municipal promete e não consegue resolver.

Instalado na entrada da cidade (para quem chega da sentido interior), o lixão se tornou em um local que oferece riscos até para os motoristas que trafegam pela BR 364, devido a quantidade urubús no espaço. Como fica bem na margem da rodovia, o local é enfestado pelas aves que aumentam o oferecem o risco iminente de acidentes.

Diante de tantas denúncias feitas por moradores da cidade e de motoristas que passam pelo espaço, o Ministério Público fiscalizou o lixão para acompanhar serviços paliativos executados pela prefeitura da cidade.

O secretário de Obras Tião Lucena e o prefeito Mazinho Serafim (PMDB), acompanharam a visita da promotora de justiça Patrícia Pula, que percorreu parte do terreno onde foi aberta uma pequena estrada.

De acordo com Lucena, a primeira medida adotada foi arrastar todo o lixo acumulado á margem da rodovia para afastar as aves do perímetro por onde trafegam os veículos e ¨mudar a cara¨ do lixão.

A promotora disse que as ações, apesar de necessárias, não resolvem por completo o problema ambiental que o lixão causa, mas entendeu que no momento, o serviço vai amenizar a situação.

O Ministério Público cobra na justiça a implantação por parte do município de um aterro sanitário para acomodação legal e ordenada do lixo doméstico e hospitalar.