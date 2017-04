Caixas eletrônicos sem dinheiro em Cruzeiro do Sul

A população do Município de Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do Estado, está revoltada com o do Banco do Brasil local. No quesito atendimento ao cliente o banco está longe de satisfazer seus usuários. Durante esse final de semana, em nenhum dos caixas eletrônicos havia dinheiro. Esse problema é recorrente e vem deixando a população indignada.

Na sexta-feira (31), clientes já estavam insatisfeitos diante da demora de atendimento do caixa convencional.

Uma cliente, indignada com o descaso do banco, procurou nossa equipe do JURUÁ EM TEMPO, e falou do tratamento dado aos clientes. ” Fiquei mais de uma hora e meia esperando para ser atendida. Tinha compromisso marcado e acabei me atrasando. A impressão é que o Banco do Brasil não está preparado para processar pagamentos dos servidores do Estado e Prefeitura, ainda mais quando os dois são realizados no mesmo dia”.

Outra cliente revoltada com a situação, desabafou: “Falta respeito e compromisso com os clientes, falta organização. Além de um grande tumulto aqui dentro da agência, o Banco também causa uma grande bagunça fora dela. Veja lá fora onde os clientes são obrigados a estacionar seus veículos. A falta de estrutura é visível. Quanto a população, é preciso aprender a cobrar seus direitos. O Banco é uma empresa que presta serviços, e nós pagamos altas taxas por isso. Queremos respeito”, disse a cliente que não quis se identificar temendo represália por parte do Banco.

Diante do descaso da agência para com os usuários, percebe-se que não é levado a sério a Lei Municipal que regulamenta o tempo de espera de no máximo 45 minutos nas filas dos bancos.

Procuramos entrar em contato com a direção do Banco, mas por já esta fora do horário de expediente não foi possível. Deixamos o espaço aberto para que a gerência possa se manifestar sobre as várias denúncias. Com informações juruaemtempo.