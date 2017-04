Homem é morto a golpes de machado em zona rural do AC e suspeito tem 16 anos

Welisson Francisco Vieira de Azevedo, de 32 anos, foi morto a golpes de machado, neste sábado (1º), em uma propriedade rural do município de Epitaciolândia, interior do Acre. Segundo informações da Polícia Militar do Acre (PM-AC), registradas no boletim de ocorrência, o homem sofreu várias lesões na cabeça e um corte no pescoço indicando degolamento. O suspeito do crime é um adolescente de 16 anos.

O crime ocorreu por volta das 8h. Equipes da PM e uma ambulância do Corpo de Bombeiros foram acionados para ir ao local. Ao chegar na propriedade rural, os socorristas constataram que a vítima já tinha ido a óbito. Em seguida, o Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo de Azevedo.

No local, a polícia encontrou um machado com marcas de sangue, que teria sido usado no crime, e um rifle calibre 22, sem marcas. Durante as buscas, a guarnição apurou com testemunhas que o suspeito e a vítima estariam nessa colônia desde a última segunda-feira (27), fazendo carvão. As armas apreendidas foram entregues na delegacia da cidade.