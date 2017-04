Acre se úne ao Amazonas e Rondônia para implementar Código Florestal

Representantes dos estados do Acre, Amazonas e de Rondônia se comprometeram, na última semana, a realizar atividades conjuntas para a implementação do Código Florestal no norte do Brasil.

O compromisso foi firmado durante o seminário “Avançando na implementação qualificada do Código Florestal no Amazonas e no Acre”, ocorrido nos últimos dias em Rio Branco. Na ocasião, mais de 120 atores sociais, representantes de instituições de todo o País – órgãos governamentais, sindicatos, universidades e institutos de pesquisa – estiveram reunidos por dois dias para discutir e debater assuntos como validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), desafios do Programa de Regularização Ambiental (PRA), mecanismos financeiros para restauração florestal, usos de bacias hidrográficas, transparência e ganhos de conservação.

Atualmente, os três estados começam a dar os primeiros passos na implementação de seus Programas de Regularização Ambiental (PRA) – que vão dizer como os produtores rurais que possuem passivos ambientais farão para se regularizar (recompondo áreas degradadas e estabelecendo cotas de reservas ambientais, por exemplo). O Acre está um pouco mais à frente deste processo.

O titular da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Acre, Edgard de Deus, contou que os estados amazônicos possuem uma “responsabilidade especial” no que diz respeito ao Código Florestal. “Aqui, nesta região, está concentrada um contingente significativo de florestas que o Brasil detém. É importante que conservemos essas florestas e façamos uso sustentável delas”, afirmou.