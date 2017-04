Secretário acompanha alunos das escolas em tempo integral

Por toda a manhã desta terça-feira, 4, o secretário de Estado de Educação e Esporte (SEE), Marco Brandão, fez questão de acompanhar o início das aulas nas escolas de tempo integral e passar uma mensagem positiva aos alunos.

Ele iniciou o ciclo no Instituto de Educação Lourenço Filho (IELF), onde os alunos são recepcionados pela equipe de coordenadores e professores e, no auditório, dialogam com ex-alunos de escolas em tempo integral de Pernambuco, que estão em Rio Branco compartilhando experiências.

Ainda no IELF, Brandão aproveitou a oportunidade para conhecer as salas temáticas, uma vez que a nova metodologia a ser utilizada nessas escolas são os alunos se deslocando em cada espaço, possibilitando aos professores transformar e personalizar tematicamente as salas.

Depois ele esteve na Escola Humberto Soares, no bairro José Augusto, onde nesta terça-feira iniciaram as aulas para os alunos dos primeiros anos. Passou uma mensagem aos alunos e aproveitou para ratificar o contrato de boa convivência entre os sujeitos da comunidade escolar.

Na Escola Armando Nogueira, o secretário falou para os professores que estão finalizando uma capacitação com equipes da SEE e com o Instituto Natura, parceiro importante do governo do Estado para a implantação das escolas em tempo integral no Acre.

Nesta quarta-feira, 5, terão início as aulas para os segundos anos em todas as escolas e além da recepção aos alunos, as equipes gestoras também realizam reuniões com os pais , explicando a importância desse modelo para a melhoria da qualidade do ensino.