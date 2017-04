Tião Viana apresenta políticas indígenas para o Conselho Federal de Medicina

O governador Tião Viana recebeu na manhã desta quarta-feira, 5, na Casa Civil, o presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), o médico pernambucano Carlos Vital, e outros membros da diretoria, que realizam o primeiro Seminário Sobre Saúde Indígena em Rio Branco nesta quinta-feira, 6.

Tião Viana, que é médico infectologista, foi convidado para dar uma palavra durante a abertura do Seminário e aproveitou a visita dos membros do CFM para falar sobre políticas públicas desenvolvidas pelo governo do Estado para os povos indígenas, além de um relato sobre a valorização dos médicos no Acre, que recentemente tiveram um aumento de salário e discutem os pontos finais do novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR).

“Temos um projeto de políticas para com os povos indígenas, mesmo sendo essa uma responsabilidade federal. Investimos mais de R$ 50 milhões nesses povos, com a construção de mais de 70 escolas, além de reforçar a saúde e fomentar a produção na agricultura e criação de animais”, conta o governador.

O presidente do CRM, Carlos Vital, relata que é uma honra vir ao Acre para a realização do seminário e se disse surpreso com os avanços do governo implantados nas comunidades indígenas.

“Confesso que fiquei entusiasmado com o que vem sendo feito no Acre em prol da saúde. O povo diz ‘saúde é o que interessa, o resto não tem pressa’ e aqui essa máxima realmente é recepcionada pela ação governamental. Nós temos aqui elementos concretos de que o Brasil pode dar certo em um sistema de saúde único que possa oferecer dignidade ao cidadão”, ressalta Carlos Vital.

Outro membro do CFM, o médico José Iran Galo, falou de sua intensa relação com o Acre e a emoção de ver as mudanças que o estado recebeu.

“Eu conheço o Acre, tenho raízes fortes aqui e houve uma verdadeira metamorfose quando os irmãos Viana assumiram o governo desse estado. Eles não só melhoraram a saúde pública do estado, como também olharam para os povos indígenas. A sociedade acreana estáde parabéns pela escolha e está provado que no nosso país temos políticos honrados e honestos”.

O seminário

O primeiro Seminário Sobre Saúde Indígena será realizado nesta quinta-feira, 6, no auditório da Uninorte e pretende reunir membros da comunidade médica e gestores de saúde de todo o país em torno do tema e dos desafios envolvidos, principalmente nas questões sanitárias. A médica Dilza Ribeiro, o deputado estadual Jenilson Leite e o assessor especial dos povos indígenas Zezinho Kaxinawa também apoiam a realização do evento.