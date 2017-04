Governo federal corta emendas e retira R$ 100 milhões do Acre

O estado do Acre foi prejudicado com um corte de R$ 100 milhões em emendas parlamentares. O governo federal atacou as emendas e reduziu o valor dos repasses que vão ser investidos na recuperação de ramais e na segurança pública.

A bancada federal havia definido e canalizado o aporte de R$ 150 milhões para a recuperação de ramais e outros R$ 81 milhões para a aquisição de equipamentos e outros investimentos na segurança pública, mas nesta quarta feira, a bancada foi surpreendida com o corte que reduziu esses valores para R$ 70 milhões e R$ 37 milhões, respectivamente.

A medida, determinada pelo presidente Michel Temer (PMDB), vai afetar diretamente o planejamento já elaborado pelo governo do estado que já contava com esses recursos para os devidos investimentos nas áreas definidas pela bancada.

O deputado federal Léo de Brito (PT), denunciou o corte na tribuna da Câmara dos Deputados. No próximo dia 17, deputados federais e senadores se reúnem em Rio Branco para tratar esse e outros assuntos e definirem medidas a serem adotadas para agilizar a liberação desses recursos.