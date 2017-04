Prefeitura de Rio Branco realiza programação pelo Dia Mundial da Saúde

Em comemoração ao Dia Mundial da Atividade Física (6 de abril) e Dia Mundial da Saúde (7 de abril), a secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco vai realizar uma série de atividades nesta quinta-feira, 6, durante toda a manhã no Horto Florestal. O tema do encontro será “DEPRESSÃO”: Vamos Conversar.

O evento será aberto pela secretária-adjunta de Saúde, Jesuíta Arruda, e pela Chefe da Divisão de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Coordenadora do NASPVI, a Assistente Social Marcelina Gomes de Moraes, que fará palestra sobre depressão.

Várias atividades serão desenvolvidas pelos participantes do Programa Academia da Saúde. Além das atividades físicas, como alongamentos, haverá dinâmicas e caminhada orientada pelas educadoras físicas.

A Divisão de Endemias/Dengue fará exposição e distribuição de materiais educativos/informativo e o grupo do Programa Vida no Trânsito (PVT), também fará distribuição de kits do Programa.