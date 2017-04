Brasil volta a liderança do ranking da FIFA após sete anos

Tão logo saiu a última atualização do ranking da FIFA e o que já era esperado foi confirmado: o Brasil está de volta ao topo da classificação. Depois da arrancada nas Eliminatórias, que garantiu à Seleção Brasileira uma vaga na Copa do Mundo de forma antecipada, o resultado era inevitável.

Com 1.661 pontos, o time do técnico Tite assumiu a liderança ao deixar a Argentina para trás. Os vizinhos sul-americanos têm 1.603 pontos e estão na segunda colocação, seguidos pela Alemanha, com 1.464 e o Chile, com 1.403.

A informação confirma o bom momento vivido pela Seleção Brasileira, segundo destacou a CBF. Desde a chegada da nova comissão técnica, o Brasil conquistou nove vitórias em nove jogos – oito pelas Eliminatórias e um amistoso contra a Colômbia.

Já classificada para a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira volta a campo em junho para dois amistosos em datas FIFA. Os adversários serão a Argentina e a Austrália, ambos em solo australiano.

Veja como está o top 10 do ranking da Fifa:

1 – Brasil – 1.661 pontos

2- Argentina – 1.603

3 – Alemanha – 1.464

4 – Chile – 1.403

5 – Colômbia – 1.348

6 – França – 1.294

7 – Bélgica – 1.281

8 – Portugal – 1.259

9 – Suíça – 1.212

10 – Espanha – 1204