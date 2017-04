Falta de acesso internet prejudica os serviços do Detran

Desde a manhã de quarta-feira, 5, o prédio de serviços de veículos do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), localizado na Avenida Nações Unidas, em frente ao 7º BEC, está sem acesso à internet, o que impossibilita o acesso aos sistemas necessários para o fornecimento dos serviços.

A empresa responsável relatou rompimento da fibra óptica em dois pontos. Em razão da dificuldade no acesso aos locais em que a fibra precisa de reparo, a previsão é de que até meio dia o problema seja solucionado.

“Aproveitamos para reiterar o compromisso do Detran em atender o cidadão com qualidade”, afirmou a diretora administrativa e financeira do Detran, Alana Albuquerque.