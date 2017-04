Polícia Federal do Acre deflagrou, nesta quinta, a operação Coré de combate à pornografia infantil

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (06/04/2017), a operação Coré que visa combater o compartilhamento e a publicação de pornografia infantil na Internet. Foram cumpridos 08 mandados de busca e apreensão na cidade de Rio Branco/AC. Os suspeitos responderão, na medida de suas participações, pelos crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) com penas que variam de um a seis anos.

Os crimes de pornografia infantil na internet são caracterizados por possuir, armazenar ou transmitir por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente.

Dentre os arquivos rastreados encontram-se arquivos contendo cenas de abusos de crianças e adolescentes do sexo feminino e masculino, incluindo cenas com recém-nascidos e bebês com menos de três anos de idade.

O nome da operação faz referência a deusa grega Coré que representava o feminino infantil, a inocência e juventude. Coré foi raptada por seu tio Hades com consentimento de seu pai, Zeus, e levada ao seu reino (o mundo dos mortos) onde tornou-se sua esposa e passou a se chamar Perséfone. O nome Coré, que se refere a imagem arquetípica do feminino infantil que se transforma de forma forçada em mulher, faz alusão as vítimas de abuso que aparecem nos vídeos compartilhados, crianças e adolescentes que perdem sua infância e inocência sofrendo abusos muitas vezes de seus próprios familiares ou com consentimento desses.

O resultado final da operação, incluindo o número de pessoas presas em flagrante durante o cumprimento das medidas, deverá ser divulgado no final da manhã em coletiva de imprensa que realizar-se-á às 10 horas na Superintendência da PF em Rio Branco, Acre.