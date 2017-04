Dia do Braille terá atividades comemorativas em Rio Branco

Em 8 de abril é celebrado em todo o país o Dia Nacional do Sistema Braille. Para comemorar a data, o Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual do Acre (CAP), realizará na sexta-feira, 7, atividades alusivas ao tema.

A programação começa a partir das 7 horas, com uma panfletagem nas proximidades do órgão, logo em seguida o local passará por uma intervenção artística e terá alguns ambientes cobertos com materiais escritos em Braille. O encerramento será com um filme com audiodescrição. A instituição está localizada no bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

“A proposta é conscientizar a população da importância de ensinar o deficiente visual a ler e a escrever, para que ele possa conquistar sua autonomia, tanto na escola quanto na sociedade” explica Gercineide Maia, coordenadora.

Braille

O Braille é um código tátil, em alto relevo, criado pelo francês Louis Braille. O método promove o processo de leitura e escrita das pessoas cegas ou com baixa visão. Sua escrita é baseada na combinação de seis pontos, dispostos em duas colunas de três pontos, que permite a formação de 63 caracteres diferentes. Os símbolos formados representam as letras do alfabeto, números, simbologia aritmética, fonética e musicografia.

“Hoje a informática desempenha um papel importante na aprendizagem e independência dos cidadãos, por meio de recursos tecnológicos, mas nenhum deles substitui o Braille. Porque é uma ferramenta que facilita o acesso à informação, à leitura, cultura e ao mundo do trabalho”, destaca Hyrla Mariano, professora do Núcleo Tecnológico do CAP.

CAP

O CAP faz parte da Coordenação de Educação Especial, da Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE). Há 16 anos apoia o processo de inclusão educacional dos acreanos em todo o processo de escolarização.