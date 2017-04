Homem é preso acusado de atirar contra a Polícia Civil

João Paulo de Alencar Cariolando de 27 anos, foi preso na tarde da última quarta-feira, 5, no bairro Mocinha Magalhães, através de uma mandado de prisão preventiva.

Segundo a Polícia Civil, no ultimo dia 27/03, João Paulo teria atirado contra policiais civis que estava realizando umas investigações no bairro Mocinha Magalhães. Ainda segundo a polícia, foram efetuados cerca de 6 disparos, a polícia encontrou no local cartuchos de munição nove milímetro.

O acusados segundo a polícia, foi identificado e foi pedido a prisão do mesmo.

Selmo Melo