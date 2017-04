Bandidos amordaçam e assaltam produtor rural e levam mais de 14 mil

O produtor rural, Cícero dos Reis, que também é comerciante, foi amordaçado e assaltado na comunidade São Luiz na madrugada desta quinta-feira (06). Os ladrões fugiram levando quase R$14,8 mil. A vítima estava sem sono e decidiu sentar na porta da residência, e ficou olhando a propriedade durante a madrugada. De longe bandidos armados observavam a vítima e em seguida o surpreenderam exigindo dinheiro.

“Eram umas 3 e meia, um com uma arma na mão e o outro com uma chave de fenda muito grande, já foram chegando e anunciando que era um assalto. Amarraram minhas mãos para trás e já trouxeram para cá, eu disse que não tinha nada aí eles já me amarraram os pés e amordaçaram a boca”, contou

Após a insistência dos bandidos, seu Cícero amordaçado foi levado ao comércio anexado a residências, os bandidos exigiam uma quantia maior em dinheiro. Eles ainda levaram cigarros, bombons e bebidas. A vítima foi deixada amarrado pelos bandidos, com algum esforço ele conseguiu se soltar e chamar os vizinhos, que acionaram a polícia. Por enquanto não há pistas sobre os suspeitos que fugiram numa motocicleta que havia sido deixada nas proximidades.

“Tinha três mochilas, eles foram jogando tudo fora, até que chegaram nessa mochila. Eles não deixavam nem olhar para cara deles. Eles levaram um celular , mas levaram logo fora”, realtou.

De acordo com o comerciante, não depositou o dinheiro devido as condições do ramal que não estava com acesso. Bem afastada da cidade, a propriedade de seu Cícero seria um lugar ideal para viver longe da agitação, mas segundo a vítima a vida a partir de agora nunca mais será como antes.

“Eu pensei que isso jamais aconteceria aqui. Eu não sou de dizer para ninguém que tinha dinheiro”, disse.

O caso será agora investigado pela polícia civil de Cruzeiro do Sul. Com informações JuruáOline.