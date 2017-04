Prefeitura lança programa de Calçadas 2017

Dando continuidade ao Programa de Calçadas, criado em 2013, o prefeito Marcus Alexandre assinou nesta quinta-feira, 6, no Auditório da prefeitura, a Ordem de Serviço para a construção e recuperação de Calçadas 2017, que vai beneficiar 11 bairros, num total de 5 mil metros – 5 quilômetros. A ação, de acordo com o prefeito, garante mobilidade e acessibilidade a idosos, pessoas com deficiência e demais pedestres. “O Programa prioriza áreas com grande movimentação de pessoas e também locais como escolas, creches, igrejas, mercados, unidades de saúde, centros comerciais e vias estruturantes. Podemos citar a Escola Diogo Feijó e a quadra do Juarez Távora, por exemplo”, concluiu Marcus Alexandre.

As principais características do Programa são de execução de pavimentação em concreto de calçadas, de meio fio em concreto, construção de rampas de acessibilidade, rebaixamento de calçadas para entrada de veículos, largura mínima de 1,50m e instalação piso tátil direcional e alerta.

A execução das obras é financiada a partir de emenda parlamentar do deputado federal Léo de Brito, somados a recursos próprios da Prefeitura. O representante do gabinete do deputado, no ato de assinatura, trouxe a mensagem do parlamentar que reafirmou sua confiança na atual gestão e o seu empenho em unir forças em favor da capital e das pessoas que nela vivem. “Sou um aliado dos municípios e com Rio Branco não é diferente. Sei que os recursos são sempre muito bem empregados pelo prefeito Marcus Alexandre e tenho muita satisfação em poder ajudá-lo a melhorar a cidade”, disse o deputado através da mensagem.

Os presidentes dos onze bairros beneficiados também participaram do ato de assinatura da Ordem de Serviço. O presidente da União Municipal das Associações de Moradores de Rio Branco (UMAMRB), Gilson Albuquerque, ressaltou o aspecto da segurança dos pedestres e a valorização dos imóveis e do bairro como um todo. “Muda o cenário dos bairros e os pedestres não precisam disputar espaço com os carros”, completou o líder comunitário.

No Habitar Brasil, serão 1.200 metros de calçadas em obras. A professora Alice Silva, que é presidente da Associação de Moradores daquele bairro, cita que “os alunos que frequentam as escolas Angelina Gonçalves e Bacurau a parir de agora irão para aula com mais segurança. Por isso, a comunidade só tem a agradecer ao prefeito por mais essa edição do programa de Calçadas”.

Todas as ações e decisões da prefeitura com relação à acessibilidade, como no caso da construção e adequação das calçadas, são tomadas em parceria com o Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência do Acre (CAPEDAC), o que é ressaltado pelo presidente da entidade, Edivânio Silva. “Nós apontamos os pontos críticos e as principais dificuldades de acesso para o prefeito Marcus Alexandre e ele sempre acata e busca as soluções necessárias”, disse.

Onze bairros contemplados

No Bairro Pedro Roseno, a intervenção será na Rua Cláudio Vieira da Silva; no Ilson Ribeiro, a Rua Andorinha; no Habitar Brasil a Rua São Matheus; no Tangará, a área contemplada abrange as ruas Dourado e José Rodrigues, e Travessa São José. O programa viabilizará ainda a construção e recuperação de calçadas das ruas Monte Roraima e Deivid Silveira Rodrigues, no Juarez Távora; Rodovia AC 40; ruas Alfredo Taunay e Frei Caneca, no bairro Doca Furtado; ruas José Magalhães e Niterói, no Conquista; bem como áreas do entorno da Escola Lourival Sombra, no Tangará e Escola Diogo Feijó, no Abraão Alab. No Alto Alegre e Xavier Maia, a intervenção acontecerá na Rua 07 de Setembro e Avenida Brasil.

Mais de 20 quilômetros de calçadas em Rio Branco

Desde que foi implantado pela gestão municipal, no ano de 2013, o Programa de Calçadas já viabilizou a construção de revestimentos, adequação de pisos e rebaixamento de meios fios com rampa em mais de 20.000m de passeios públicos, garantindo acessibilidade e segurança aos pedestres, principalmente àqueles com deficiência ou mobilidade reduzida.

Atualmente a Prefeitura constrói e adequa calçadas nas ruas Minas Gerais e Isaura Parente. Em seguida será a vez da Nações Unidas e Rio de Janeiro.