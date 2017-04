Por falta de apoio, Nenem almeida vai sair do PDT

A política acreana e suas particularidades. Nas eleições de 2014 o Nenem Almeida concorreu a uma das vagas de deputado estadual através do Partido Democrático Trabalhista (PDT). A sua estreia na política chamou a atenção do meio pela expressiva quantidade de votos que obteve.

Dentre seus feitos, Nenem foi o candidato mais bem votado na capital acreana pelo PDT. Seus eleitores se aproximaram de 2.500, ressaltando que foi sua primeira vez em um pleito eleitoral.

Atualmente Nenem Almeida possui forte liderança no Sindicato dos Bancários do Acre, é muito ativo em movimentos sociais, tem efetiva participação sobre organização solidaria e tem ajudado nos pleitos de várias comunidades do município de Rio Branco. Aparentemente, mesmo não conseguindo a vaga na Assembleia Legislativa, Nenem saiu das eleições de 2014 muito mais forte do que entrou.

É por esse motivo que chama muita a atenção que seu partido político não ofereço o mínimo de suporte. Na verdade, a impressão que se tem é que existe uma mobilização para enfraquecer a sua possível candidatura em 2018. Será que o PDT tem tão bons pré-candidatos a ponto de esnobar alguém com tão boa projeção quanto o Nenem Almeida?

De uma coisa não resta duvidas, a política acreana de fato tem as suas particularidades.