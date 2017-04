Todas as agências da Caixa estarão abertas neste sábado

Todas as agências da Caixa Econômica Federal de Rio Branco estarão abertas no sábado para o saque das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). No interior, apenas Assis Brasil e Porto Acre não terão plantão para os trabalhadores buscarem o dinheiro. Em todo o Acre, a Caixa vai liberar R$ 12 milhões para os trabalhadores que fazem aniversário em março, abril e maio. A institui- ção espera 14 mil pessoas.

O superintendente da Caixa Econômica Federal no Acre, Márcio Fiod, disse ainda que outros 1,6 mil trabalhadores de janeiro e fevereiro que ainda não compareceram para retirar cerca de R$ 1,5 milhão. Para atender todas as pessoas, o banco estará aberto no sábado das 9 horas às 15 horas, sendo que na segunda, terça e quarta- -feira as agências trabalharão em horário ampliado, até às 15 horas.

“É muito importante avisar as pessoas que não precisa correr na agência, porque ele tem até o dia 31 de julho para sacar”, afirmou o superintendente.

Para as pessoas que ainda não sabe se tem direito ao FGTS de contas inativas, o interessado precisa ir até a OCA, levando carteira de trabalho, com o número do PIS e um documento de identificação. Até o final do período de saque, 53,8 mil acreanos terão direito a receber R$ 45 milhões de contas inativas. O gestor explicou que as 15 agências e as 40 lotéricas foram preparadas para receber os trabalhadores para tirar dúvidas.

Os saques acima de R$ 3 mil serão realizados apenas em agência bancária ou por meio de solicitação realizada no portal da Caixa. Abaixo de R$ 3 mil, o interessado poderá sacar em uma lotérica ou no sistema Caixa Aqui. Abaixo de R$ 1,5 mil, a retirada poderá ser feita nos caixas de auto atendimento, bastando apenas o número do NIS e da senha do FGTS.

As pessoas nascidas entre mar- ço, abril e maio poderão resgatar o dinheiro em abril. Quem faz aniversário entre junho, julho e agosto poderá ter acesso aos recursos em maio. Em junho, sacarão o dinheiro do FGTS os nascidos entre setembro e novembro. Em julho, ficarão os que fazem aniversário em dezembro.

A expectativa é que R$ 41 bilhões sejam injetados na economia e que aproximadamente 10,1 milhões de pessoas tenham contas inativas.