MPF em Cruzeiro do Sul suspende o expediente de 7 a 11 de abril 

A suspensão se deve ao início das obras de reforma no prédio. As atividades voltam ao normal dia 17

A Procuradoria da República no Município de Cruzeiro do Sul terá o expediente suspenso a partir do dia 7 de abril, sexta-feira, até o dia 11, terça-feira. Em seguida, haverá o feriado da Semana Santa (12 a 14) voltando o expediente normal, a partir do próximo dia 17 de abril.

A suspensão do expediente interno e atendimento ao público se deve ao início das obras de reforma do prédio-sede da PRM de Cruzeiro do Sul. Durante este período, serão mantidos os plantões previstos em lei.