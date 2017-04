Vitória sobre o Vasco coloca Rio Branco na final do turno

Longe de apresentar um bom futebol, o Rio Branco FC venceu o Vasco por 2×0 na noite de ontem(6) na Arena da Floresta, na capital do Acre.

Leo Fernandes, no primeiro temoo, e Ancelmo, no segundo, marcaram os gols do triunfo que fez o Estrelao chegar ao 14 pontos e decidir o turno com o Atlético, líder com 15.

Único Invicto no campeonato, o Rio Branco teve maior volume de jogo, mas Encontrou dificuldades para vencer a defensiva do Vasco, que alias, deu muito trabalho.

Com o inseguro Jean Drosny no gol, o Rio Branco quase tomou um gol quando o jogo estava 1×0. O goleiro não consegue segurar uma bola sequer é acabou vaiado pelos poucos torcedores que foram a Arena.

O Atlético tem a vantagem do empate para ficar com o título que credencia o campeão para a Copa do Brasil, a Copa Verde e a série D em 2018.

Rio Branco x Atlético se enfrentam no próximo domingo(9) as 17:30 na Arena da Floresta.

Alto Acre rebaixado

Na abertura da rodada, o Andirá venceu o Alto por 3×2, rebaixou o time da fronteira e entrou na briga por uma vaga no returno.

O Morcego encara o Vasco também no domingo.