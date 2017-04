Mr. Catra afirma que foi abusado na infância por uma babá

Sempre muito polêmico, Mr. Catra decidiu fazer uma revelação durante a gravação do programa “Contra Parede”, do canal “Só para Maiores” do Sexy Hot. O funkeiro disse que enfrentou uma situação delicada na sua infância.

Catra afirmou que foi abusado sexualmente por uma babá que trabalhava na casa dele quando tinha 5 anos de idade.

Nas redes sociais, o cantor comentou sobre sua a participação na atração: “Para quem estava toda animadinha achando que eu ia fazer filme adulto, se enganou, risos. Papai vai fazer uma participação no programa ‘Contra Parede’. Passa no canal do Sexy Hot, no Só Para Maiores”, escreveu.