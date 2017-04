PM prendem homem e apreendem arma de fogo na Sobral

Policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar (3ºBPM) prenderam homem e apreenderam uma arma de fogo de uso restrito das forças armadas. O fato ocorreu na tarde de quinta feira, 06, no bairro Volta Seca.

Durante patrulhamento, a guarnição avistou dois homens em uma residência que, ao perceberem a presença policial, fugiram com armas de fogo na mão. Após pularem muros e passarem por várias residências foram cercados, mas somente um dos suspeitos foi capturado com uma pistola 9 milímetros, com cinco munições. O outro indivíduo conseguiu se evadir.

Os militares se deslocaram até a residência de onde os envolvidos fugiram e após buscas no local encontraram pequena quantidade de substância entorpecente e dez reais em dinheiro.

Os militares encaminharam o indivíduo para Delegacia de Flagrantes (DEFLA), para serem tomadas as providências necessárias ao fato.

Assessoria PMAC