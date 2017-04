De acordo com pesquisa da Fecomércio/AC, 40% dos consumidores de Rio Branco têm nome no Serasa

Pelo menos 40% dos consumidores do mercado de Rio Branco estão com o nome no Serasa, segundo pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio/AC), por meio do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Acre (Ifepac). O levantamento foi realizado durante os últimos dias 27 e 31 de março, junto a 400 pessoas da capital acreana.

Os motivos que levaram à população a restrição do crédito são, segundo o estudo, falta de controle sobre as finanças domésticas (34%); a crescente oferta de crédito para consumo doméstico (25%); consumo de forma inconsciente (19%) e o excesso de gastos para o Dia das Crianças, Natal e Reveillon (11%). Com base nos motivos destacados, pode-se concluir que 89% dos devedores não exercem controle sobre as suas finanças.

A pesquisa avaliou, também, que 27% da população economicamente ocupada e consumidora do mercado local tem renda mensal inferior a um salário mínimo; enquanto outra parcela (45%), renda de até dois salários mínimos; e ¼, recebem mais de dois salários mínimos. Além disso, o consumidor de Rio Branco carrega um endividamento elevado, de modo que, excluídos 6% que não informaram a questão, 94% dos consumidores do mercado de RioBranco tem a renda comprometida entre 50 a 100% e, além disso, 35% dos entrevistados afirmam desconhecer o comportamento do endividamento da sua renda mensal entre o mês anterior e o atual.

Para 45% dos consumidores, as datas comemorativas não representam motivos para aumento de gastos. Outros 35% não sabem informar sobre a influência e 13% não prestaram essa informação para a pesquisa. A pesquisa revelou também que o excesso de endividamento leva 43% dos consumidores de Rio Branco/AC ao atraso no pagamento das dívidas domésticas. Destes, 45% justificam o fato pela falta de planejamento sobre os gastos e 28% por“desorganização das finanças pessoais”. A facilidade de crédito é o argumento de 10% dos consumidores quanto à justificativa para o atraso nos pagamentos das respectivas dívidas vincendas.

Para os 56% dos consumidores que conseguem a manutenção de suas obrigações financeiras em dia, 39% afirmam ser resultado de planejamento e controle sobre as finanças domésticas; e outros 39%, que dedicam muitaatenção quanto ao equilíbrio financeiro. Outros 13% usa apenas um cartão de crédito para evitar descontrole de valores e datas dos compromissos.

Dentre as prioridades do consumidor para pagamento de suas dívidas m domésticas, 38% destacam a fatura do cartão de crédito como a principal. Afora as manifestações de uma menor parcela da população pesquisada,10% priorizam o aluguel; 8%, o pagamento de condomínio; 7%, o cartão de loja; 6%, o carnê de loja; 5%, a faculdade. Outros 6% não se manifestaram a esse respeito.