Polícia Civil cumpre 13 mandados e prende seis pessoas durante operação

Entre os crimes estão tráfico de drogas, porte ilegal de armas e organização criminosa. Ao menos 60 policiais atuaram diretamente na ação, um delegado e quatro escrivães. A operação foi feita por meio do Departamento de Polícia Civil da Capital e do Interior (DPCI).

O delegado Nilton Boscaro falou sobre a operação e disse que a polícia vem intensificando as ações de combate ao crime organizado. “Foram encontradas droga e armas. Essas armas ainda vão ser periciadas para verificar se existe algum vínculo com os homicídios que ocorreram na cidade. Alguns desses presos já tem passagem pela polícia, inclusive por homicídio, roubo tráfico e ameaça”, disse.

Entre os presos, segundo a polícia, estão seis pessoas: Jackson Vieira de Lima, 19 anos, que tinha sido preso na terça (4) por participação no roubo da Escola Heloísa Mourão solto quarta (5); Valcir Tavares de Souza, 32 anos, preso junto com Lima dentro de casa. Ele estava em regime aberto por um homicídio em 2003. Com a dupla foram encontrados três escopetas. Com informações G1.