Prefeitura lança Programa de Apoio Pedagógico na Rede Municipal de Ensino

A vice-prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, e o secretário Municipal de Educação, Márcio Batista, lançaram nesta sexta-feira, 7, no auditório da Federação da Agricultura do Estado do Acre, o Programa de Apoio Pedagógico da Rede Municipal de Ensino de Rio Branco, mais uma ferramenta de qualificação dos professores em busca da melhoria da qualidade do ensino na capital.

Estiveram presentes os vereadores Eduardo Farias, Líder do Prefeito na Câmara Municipal; Rodrigo Forneck e Mamed Dankar, além de gestores, técnicos da Secretaria Municipal de Educação (SEME) e educadores.

Socorro Neri lembrou o compromisso do prefeito Marcus Alexandre com a educação e afirmou que a construção desse programa é mais uma demonstração disso. “O prefeito Marcus Alexandre tem na educação a política mais importante do município”, disse a vice-prefeita, que também é educadora. “Esta é uma ação que certamente vai contribuir para que continuemos avançando com a qualidade da educação”, completou Socorro Neri.

O secretário Márcio Batista também fez referência à responsabilidade que a gestão tem, já há muitos anos, com o ensino em Rio Branco. Essa responsabilidade se materializa nos crescentes indicadores. “Estamos entre os melhores no IDEB”, sintetizou Batista.

Após ouvir essas informações, o vereador Eduardo Farias felicitou a equipe da SEME pela ação sincronizada. “Parabéns por esta cumplicidade em busca de objetivos”, disse ele. Um dos temas do programa é o 5º ano do ensino fundamental por se tratar de um período de transição.

De seu lado, a presidente do Colegiado de Diretores de Escolas Públicas (CODEP), Charlene Fabiano, destacou a importância dos dirigentes escolares nas conquistas da educação a partir de um programa como esse: “vai contribuir muito com o trabalho de vocês”, alertou a educadora.

A proposta, de acordo com o diretor de Ensino da SEME, Hildo Montyzuma, é auxiliar os professores nas dificuldades pedagógicas de aprendizagem dos alunos. “Esse programa foi construído pela equipe da SEME, e estamos disponibilizando para o Estado replicar nos demais municípios”, informou Montyzuma.