Gasto médio para produtos da Páscoa será de R$ 50, diz pesquisa

O consumidor riobranquense deve gastar, em média, R$ 50 com as compras de chocolates e outros produtos da Páscoa. No País, a média é de R$ 139, segundo levantamento realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).

De acordo com o levantamento da CNDL, entre os consumidores que vão realizar compras na Páscoa, 39% planejam diminuir os gastos na comparação com o ano passado, principalmente as mulheres (47%).

O aumento dos preços dos ovos de chocolates e demais produtos típicos do período sem que a renda também tenha crescido, além do desemprego, são as razões mais mencionadas entre quem acha que vai gastar menos na data comemorativa. No total, 57% dos brasileiros vão presentear alguém nesta Páscoa. Três em cada dez consumidores estão indecisos e 15% disseram abertamente que não realizarão compras.

“A piora da economia ainda exerce um forte impacto sobre o consumidor, que acaba sendo obrigado a limitar seus gastos para organizar as finanças. Diante dessas dificuldades, até mesmo datas comemorativas de grande apelo, como a Páscoa, acabam sofrendo com a priorização de gastos do brasileiro. Cabe ao empresário do varejo investir em promoções, preços atrativos e em estratégias de vendas para atrair os consumidores que estão indecisos, que representam um grande percentual”, afirma o presidente da CNDL, Honório Pinheiro.

O pagamento à vista (70%) será a forma de pagamento mais usada na Páscoa deste ano, seja em dinheiro (56%) ou no débito (14%). O cartão de crédito em parcela única, segunda modalidade preferida para comprar chocolates neste ano, é citada por apenas 15% dos consumidores, e o cartão de crédito parcelado teve 11% de menções.

A pesquisa também revela que as pessoas mais presenteadas na data serão os filhos (58%), os maridos e as esposas (46%). As mães (34%), os próprios entrevistados (32%) e os sobrinhos (31%) completam a lista.

A expectativa do comércio da capital acreana é aumentar as vendas em 1,0% no período da Páscoa, com relação ao ano passado.