MPAC ajuíza ação contra ex-prefeito acusado de praticar ato de improbidade administrativa

Réu é acusado de contratar servidores sem a realização de concurso público. Prejuízo ao erário é da ordem de R$ 2.892.901,44

Em Ação por Atos de Improbidade Administrativa com Ressarcimento do Dano ao Erário e Liminar de Indisponibilidade de Bens ajuizada, no dia 03 deste mês, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Cível de Entrância Final de Sena Madureira, denunciou o ex-prefeito do município José Raimundo de Souza da Silva.

Segundo denúncia subscrita pela Promotora de Justiça Patrícia Paula dos Santos, o acusado enquanto prefeito teria efetuado contratações de servidores sem o devido concurso público, causando prejuízos ao erário municipal e violando explicitamente os princípios constitucionais da administração pública.

De acordo com o que foi apurado o réu, no exercício do cargo de prefeito, no período de 2012 a 2016, teria efetivado a contratação de mais de 200 (duzentos) servidores temporários e provisórios sem a realização de concurso público, praticando assim infração à Lei Federal 8.745/93 e, ainda, infração ao artigo 37, II, da Constituição da República.

De acordo com a Ação impetrada pelo Ministério Público no Poder Judiciário, após tomar conhecimento de que a Prefeitura de Sena Madureira havia efetivado a contratação de servidores temporários e provisórios sem a realização de concurso público ou processo seletivo simplificado, a Promotoria de Justiça promoveu a abertura do IC nº 06.2015.00000177-9 para averiguação, bem como investigação da prática e ocorrência de tais atos de improbidade.

Constatados fatos, foi determinado ao acusado que não realizasse nenhuma contratação em afronta à Constituição Federal, bem como foi concedido o prazo de 06 (seis) meses para a demissão dos servidores contratados irregularmente e que houvesse a realização de concurso público na forma da lei, decisão datada de 22 de janeiro de 2015. Contudo, até a presente data nada foi feito para sanar as irregularidades.

A Promotora de Justiça destaca na Ação que muitos administradores, dentre os quais o acusado, confundem os conceitos de atividade temporária, provisória e permanente, bem como a excepcionalidade do serviço, como forma de burlar o concurso público e buscar de todas as maneiras agraciar os eleitores mais próximos.

Ela explica que as atividades temporárias e provisórias devem ser entendidas como aquelas que não estão relacionadas com as atividades essenciais do Estado e que não necessitam de continuidade, pois, uma vez realizadas (as atividades), se exaurem para o ente estatal o objeto que originou a contratação.

Finalizando, Patrícia Paula requer, em caráter liminar, “Inaudita Altera Pars”, a indisponibilidade dos bens existentes em nome de José Raimundo de Souza da Silva, de seus filhos e de sua esposa, até o total ressarcimento dos prejuízos causados ao erário público, avaliados em R$ 2.892.901,44 (dois milhões, oitocentos e noventa e dois mil, novecentos e um reais e quarenta e quatro centavos).

Também requer que seja realizada a indisponibilidade on-line do montante especificado ( via sistema do Banco Central de penhora BACENJUD), o mesmo ocorrendo com veículos automotores (RENAJUD) , além da consequente condenação do ex-prefeito pela prática de crime de improbidade administrativa.