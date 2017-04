Uber prepara terreno para se instalar em Rio Branco

O Uber, plataforma de tecnologia que conecta motoristas e passageiros através de um aplicativo de celular, prepara a logística para começar a operar na capital acreana, segundo a assessoria do serviço. Atualmente a empresa disponibilizou em seu site, vagas para agente de atendimento para atuarem na cidade.

Ainda de acordo a gerência do aplicativo, assim como em outras cidades em que o serviço funciona, o Uber deve chegar em Rio Branco atuando com parceiros pagos pelo trecho de acordo com uma estrutura de tarifa que está disponível, ao selecionar a cidade, com o aplicativo cobrando uma taxa de viagem.

Ainda que tenha divulgado a procura de profissionais para que iniciar os trabalhos dentro da cidade, a empresa não divulgou data específica para começar as operações.

COMO FUNCIONA

A empresa Uber é de origem norte americana e tornou-se multinacional por conta da proposta de transporte privado urbano simples e de fácil acesso aliada à tecnologia em rede cada vez mais enraizada na sociedade moderna.

Oferecendo algo semelhante a uma viagem de táxi – e popularmente conhecido como um serviço de “carona remunerada” – a diferença é que para se tornar um motorista da empresa basta se cadastrar respeitando uma lista de exigências de segurança. Os condutores Uber não cobram diretamente por carona, mas recebem uma remuneração diretamente da empresa, que observa na formação de seus preços a relação de oferta de motorista conforme a demanda dos usuários.

O lucro da empresa é, basicamente, a alocação inteligente que se baseando também na duração e distância da corrida, permite uma corrida mais inteligente. Segurança para os passageiros garantida pelo aplicativo, renda extra para os motoristas.

Atualmente, o aplicativo opera em mais de 45 cidades do país. O serviço tem gerado um movimento de taxistas em várias cidades do mundo. No Brasil, houve manifestações em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília para que o aplicativo seja proibido.

Além de servir para solicitar a corrida, o aplicativo também tem ferramentas de avaliação dos motoristas e passageiros. Ao solicitar a corrida, o usuário tem acesso a foto, nome do motorista e informações sobre o veículo. Ao longo do trajeto é possível compartilhar a localização e o tempo de chegada em tempo. Depois de cada viagem, há a possibilidade de avaliação mútua. COMO

INGRESSAR O

Uber posiciona-se como uma empresa de tecnologia e não emprega de fato motoristas, oferecendo somente uma plataforma que indica corridas aos interessados. O candidato a condutor precisa cadastrar uma série de documentos no site da empresa, além de, evidentemente, ter CNH (Carteira Nacional de Habilitação) com liberação para atividade remunerada.

É necessário acessar o site www.uber.com, selecionar a cidade, realizar o upload de documentos como como Certidão de Registro e Licenciamento do veículo, além do bilhete de DPVAT e uma cópia da CNH com atividade remunerada liberada. O candidato também precisa ter um seguro de cobertura a partir de R$50 mil por passageiro. O Uber também exige dos seus futuros motoristas certidão e atestado de antecedentes criminais.

Fany Dimytria