Número de inadimplentes cresce em 20% no Estado

O total de pessoas com o nome sujo na praça aumentou em mais de 20% em março, quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Os dados são do Serviço de Proteção ao Cré- dito (SPC), divulgado pela Associação Comercial e Industrial (Acisa).

A lista negra apresentou 5.776 negativações, contra os 4.738 de 2016. A alegação dos especialistas é que economia ainda não deu fortes sinais de melhora capaz de motivar novas vagas de trabalho.

O registro de pessoas que acabaram pagando alguma conta aumentou em cerca de 5% quando comparado com 2016. Foram 2.941 clientes que poderão retomar o crédito, contra os 2.818 do ano passado.

Enquanto houve o aumento de pessoas com restrição de crédito e de consumidores buscando pagar as contas, a quantidade de consultas de crédito caiu de 17.886 para 17.048.

A partir deste ano, o cliente poderá verificar o próprio nome no site do Serasa, evitando passar vergonha em qualquer compra. Na página o interessado poderá encontrar até a pontuação e a pontuação necessária para ter um cadastro positivo. Para ter acesso, o usuário precisará apenas realizar um cadastro, fornecendo dados como o telefone celular, o CPF e o nome da mãe.

Freud Antunes