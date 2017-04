TST vai lançar novo concurso até julho

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) vai lançar um novo concurso público até julho deste ano. As chances serão para os cargos de analista judiciário (nível superior) e técnico judiciário ( nível médio).

As remunerações podem chegar a R$ 10.119,93 e R$ 6.617,99, respectivamente, com as gratificações. A Fundação Carlos Chagas (FCC) será a banca organizadora.

O último concurso foi realizado em 2012 e a banca organizadora foi a Fundação Carlos Chagas (FCC).

A banca registrou 76.811 candidatos inscritos que disputaram 37 vagas imediatas e cadastro de reserva. Com informações correioweb.