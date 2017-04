Caixa paga hoje o segundo lote do FGTS

Os aniversariantes de março, abril e maio já podem sacar, hoje, o dinheiro depositado nas contas inativas de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Excepcionalmente, as agências da Caixa Econômica Federal (Caixa) vão abrir das 9h às 15h.

Na segunda, terça e quarta-feira, todas as agências da Caixa, no Acre, estenderão o horário de atendimento das 8h às 16h, sendo que das 8h às 9h e das 15h às 16h, o atendimento será somente para pagamento exclusivo de contas inativas do FGTS.

A Caixa informou que no Acre as contas podem ser acessadas pelos trabalhadores até julho. Para esta segunda etapa de pagamentos, a estimativa do banco é que 14 mil pessoas saquem o saldo, previsto inicialmente para ser pago somente na segunda-feira e antecipado pela Caixa. Os saques devem injetar R$ 12 milhões na economia do Estado.

Os saques acima de R$ 3 mil serão realizados apenas em agência bancária ou por meio de solicitação realizada no portal da Caixa. Abaixo de R$ 3 mil, o interessado poderá sacar em uma lotérica ou no sistema Caixa Aqui. Abaixo de R$ 1,5 mil, a retirada poderá ser feita nos caixas de auto atendimento, bastando apenas o número do NIS e da senha do FGTS.

Na hora do atendimento, o banco recomenda que o trabalhador esteja com os documentos em mãos como a identidade ou a Carteira de Trabalho, ou outro documento que comprove a rescisão do contrato. Para valores acima de R$ 10 mil é obrigatória a apresentação de tais documentos.

Na página (www.caixa.gov.br/contasinativas), o trabalhador pode visualizar se possui contas contempladas pela MP 763/16, o valor que tem a receber, a data do saque e os canais disponíveis para realização do pagamento. No Serviço de Atendimento ao Cliente (0800 726 2017), também é possível obter mais informações.

Tem direito ao saque de contas inativas o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015, respeitado o calendário publicado pela Caixa.