Mestre de centro espírita revela o paradeiro de jovem que desapareceu

Em reunião na sexta feira 8, do Centro de Divulgação Espirita do Sagrado Coração de Maria, (Cedecom) o mentor espiritual do grupo, Mestre André, deu explicações sobre o desaparecimento do estudante Bruno borges, no Acre, que agitou as redes sociais nestes últimos dias, com muita gente criando teorias as mais obscuras sobre o caso.

A polícia prossegue suas investigações e alguns chegaram a afirmar que o jovem estaria se baseado no “manual do escoteiro” para sumir de circulação. Bruno esta desaparecido desde o ultimo dia 27.

Segundo Mestre André, o jovem acreano se encontra no mesmo local em que dizem ter desaparecido, ou seja, em sua residência, mas em uma dimensão diferente. Os seres estelares, que o acompanham, ensinaram-lhe como acessar um portal tridimensional que o colocou rapidamente em uma dimensão paralela a que eles se encontravam antes.

“Ações desse tipo acontecerão bastante ainda, aproximando todos da vida estelar e para que todos conheçam a magia tão difundida e que não é nada mais que o conhecimento das leis que regem o Planeta Terra e sua natureza. O jovem esta no mesmo local em que vivia, só que num plano dimensional diferente, ele entrou num portal tridimensional que lhe foi revelado”. disse o Mestre, “ele mesmo grafou a porta e transportou-se e seu retorno dependerá da compreensão dos que o cercam”, acrescentou.

Para as pessoas comuns, “O caso é impactante, misterioso enigmático”, comentou André, argumentando que as mensagens com chaves esotéricas são, na verdade “expressão de amor, aconselhando renovação moral e espiritual”.

O mestre informou que os seres estelares que interagem com Bruno Borges não querem ser identificados ainda, mas são os mesmos que já participam de reuniões mediúnicas no Cedecom e que voltarão a se manifestar nos eventos que lá acontecem aos sábados e as terças.

Os seres estelares, ou extraterrestres, já atuam na Amazônia há milênios trabalhando para manter o ecossistema da região livre da degradação humana. Reiteram que as ações também estão vinculadas a experiências genéticas visando o aparecimento da espécie Homo Sapiens e formando uma gigantesca egrégora com objetivo de auxiliar a ascensão da terra ao plano luz de cristo. Com informações portaldoholanda.